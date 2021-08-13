Новую ж/д магистраль Москва—Санкт-Петербург интегрируют с МЦД-3

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для пассажиров новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург будут доступны четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) в разных частях столицы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Высокоскоростные поезда будут останавливаться на станциях Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская D3 и Ленинградском вокзале. На базе этих станций создадим крупные ТПУ с пересадками на городской транспорт. Это удобно и разгрузит центральные транспортные артерии, — рассказал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Фото: ВКонтакте/mossobyanin

Недавно Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Открытие железной дороги позволит сократить время в пути до Петербурга до двух с половиной часов — это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». Протяженность трассы составит около 680 километров. В столице поезда будут делать остановки на Ленинградском вокзале, а также на станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Ее строительство планируется совместить с реконструкцией существующих остановочных пунктов и усовершенствованием путевого хозяйства.

На базе ТПУ пассажиры смогут пересесть на другие виды московского транспорта. С ТПУ «Зеленоград» — на МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», пригородные поезда и наземный транспорт. С ТПУ «Петровско-Разумовская» — на МЦД-1 и МЦД-3, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро и наземный транспорт. С ТПУ «Рижская» —на МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также на Калужскую и Большую кольцевую линии метро, а с ТПУ «Ленинградский» — на МЦД-2, МЦД-4 и МЦД-5, а также на Сокольническую и Кольцевую линии столичной подземки, передает официальный сайт мэра Москвы.