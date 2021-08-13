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Редкую для Москвы чернозобую гагару заметили в природно-историческом парке «Москворецкий»

Михаил Алимов

Город
Редкую для Москвы чернозобую гагару заметили в природно-историческом парке «Москворецкий»
Фото: telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Москворецкий Карта всех событий

Редкая чернозобая гагара прилетела в Москву. Птицу удалось сфотографировать на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

— Гагара — необычная гостья для нашей местности, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Чернозобую гагару обычно можно встретить на территории от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, на островах в Северном Ледовитом океане, Чукотском полуострове, Камчатке, Охотском побережье, Алтае, в низовьях реки Амур и Туве.

Ее встречали и в других регионах. Например, в Ярославской, Московской и Рязанской областях. Правда, из этих мест гагара исчезла около 40–70 лет назад. Ближайшим к Москве местом ее обитания считается верховье Волги. В пресс-службе считают, что молодая птица могла прилететь оттуда.

Недавно сообщалось, что специалисты Мосприроды обнаружили редкую птицу в Битцевском лесу. Кулик-перевозчик внесен в Красную книгу Москвы и относится к первой категории редкости. «Перевозчиком» его назвали за непоседливость, так как он любит перелетать с одного берега на другой, держась низко над водой. Также этот вид пернатых умеет плавать и даже нырять под воду на глубину до метра.

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