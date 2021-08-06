Специалисты Мосприроды обнаружили редкую птицу в Битцевском лесу

Фото: Мосприрода

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В Битцевском лесу на берегах Верхнего Знаменского пруда был обнаружен кулик-перевозчик. Это редкая птица, внесенная в Красную книгу Москвы и относится к первой категории редкости.

Кулик-перевозчик — представитель семейства бекасовых. «Перевозчиком» его назвали за непоседливость, так как он любит перелетать с одного берега на другой, держась низко над водой. Также этот вид пернатых умеет плавать и даже нырять под воду на глубину до метра.

— На слух определить эту птицу можно по звонким крикам «ти-ли-ли-ли!» или «хи-ди-ди-ди!». Питается перевозчик насекомыми и небольшими паучками, а в водоемах на мелководье собирает мелких ракообразных и моллюсков, — рассказали в Мосприроде.

Также на прудах Битцевского леса обнаружили краснокнижных речных крачков. Их застали за дележкой добычи после ловли мелкой рыбы. Этот вид птиц включен в Красную книгу города под второй категорией редкости.

По соседству с крачками специалисты заметили пернатых третьей категории редкости: водную курочку или камышницу. Пернатые наслаждались водной прохладой во время жаркой погоды.

В прошлом месяце специалисты Мосприроды обнаружили десять болотных черепах в Щучьем пруду, расположенном в парке «Кузьминки-Люблино».