Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

Михаил Алимов

Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана
Фото: moscow-live

В ночь на субботу в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает Гидрометцентр РФ.

— Период предупреждения с 21:00 13 августа до 07:00 14 августа, — говорится в сообщении центра.

При этом отмечается, что туман будет не на всей территории региона, а проявится местами.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные. 14 и 15 августа в столицу снова придет теплая погода. Температура воздуха по ночам будет составлять около плюс 12–14 градусов. В субботу воздух прогреется до плюс 25 градусов. В воскресенье ожидается потепление до 27 градусов. В ночь на понедельник, 16 августа, в столице будет от 16 до 18 градусов тепла. Местами могут пройти кратковременные дожди. Днем в городе осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 24–26 градусов.

Читайте также:
туманы«Желтый» уровень погодной опасностиПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте