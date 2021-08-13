«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

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В ночь на субботу в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает Гидрометцентр РФ.

— Период предупреждения с 21:00 13 августа до 07:00 14 августа, — говорится в сообщении центра.

При этом отмечается, что туман будет не на всей территории региона, а проявится местами.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные. 14 и 15 августа в столицу снова придет теплая погода. Температура воздуха по ночам будет составлять около плюс 12–14 градусов. В субботу воздух прогреется до плюс 25 градусов. В воскресенье ожидается потепление до 27 градусов. В ночь на понедельник, 16 августа, в столице будет от 16 до 18 градусов тепла. Местами могут пройти кратковременные дожди. Днем в городе осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 24–26 градусов.