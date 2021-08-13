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Школа и детский сад с бассейном появятся в деревне Ватутинки

Михаил Алимов

Город
Школа и детский сад с бассейном появятся в деревне Ватутинки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Десеновское, деревня Ватутинки Карта всех событий

В деревне Ватутинки построят школу и детский сад с бассейном. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В деревне Ватутинки построят школу на 1200 мест и детский сад с бассейном на 350 мест. Строители приступили к монолитным работам, идет заливка фундаментной плиты. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — рассказал он.

Строить здание будет АНО «РСИ», а его площадь составит 19 433,4 квадратных метра. Оно поделено на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус.

В основной части потоки разделят: ученики младшей школы будут заходить отдельно от ребят из средней и старшей. Отмечается, что для родителей устроят зоны ожидания, оснащенные розетками. Пятиэтажный блок оборудован всем необходимым: комнатой охраны, пищевым и санитарным блоком, актовым и спортивным залами, библиотекой и прочими помещениями.

В остальных блоках разместятся ИТ-полигон, лаборатории, аудитории, мастерские и множество других кабинетов.

Площадь детского сада составит 4823,42 квадратных метра. В здании будут расположены групповые ячейки, игровая, бассейн, спортивный и музыкальный залы и творческая мастерская.

Отмечается, что все корпуса учебного заведения оснащены современным оборудованием и позволяют сделать обучение детей комфортным и безопасным. Кроме того, их оборудуют и для получения знаний маломобильными детьми и подростками.

В апреле сообщалось, что новый учебный корпус построят на месте школы № 648 в столичном районе Ховрино. Он будет располагаться на улице Фестивальной, владение 16а, строение 1. Отделку трехэтажного здания выполнят из керамогранитных панелей.

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