NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС

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Астронавты NASA непричастны к появлению отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» на МКС в 2018 году. Об этом заявила помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс в пятницу, 13 августа.

— Члены экипажа от NASA выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину (Ауньон-Чанселлор — прим. «ВМ») и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия, — рассказала она.

Таким образом Лидерс ответила на теорию о том, что астронавт Ауньон-Чанселлор якобы столкнулась с психологическими и медицинскими проблемами на МКС и решила просверлить отверстие в «Союзе», отмечает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Оказалось, что воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в сентябре 2019 года, что ведомство знает причину происхождения отверстия, но не станет раскрывать эту информацию.

12 августа СМИ сообщили со ссылкой на источник, что отверстие в «Союзе МС-09» было просверлено человеком, который не был знаком с устройством аппарата.

Одно из отверстий пытались сделать в шпангоуте корабля, что говорит о следующем: что этот человек не проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС», уточнил источник. Повреждение не могли нанести на Земле, иначе корабль не смог бы пройти предполетные испытания в вакуумной камере, добавил он.

Российские космонавты после этого инцидента прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA отказались это сделать. Также России не удалось исследовать инструменты и сверла на МКС на предмет остатков металлической стружки, подчеркнул собеседник.