Между станциями метро «Беляево» и «Нагорная» начнут ходить электробусы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Электробусы начнут курсировать на маршруте № 258 «Метро «Беляево» — Метро «Нагорная» с 14 августа. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Данный маршрут пролегает через остановки «Улица Миклухо-Маклая», «Улица Введенского», «Улица Обручева», «Севастопольский проспект», «Нахимовский проспект», «Улица Нагорная» и «Улица Ремизова».

Схема маршрута останется неизменной. При этом электробусы начнут ходить раньше: первый рейс будет отправляться от станции метро «Нагорная» в 04:25 вместо прежних 05:50, сообщается на официальном сайте департамента транспорта Москвы.

Электробусы также будут курсировать по маршруту т52. С 14 августа маршрут № т52 Москворецкий рынок — метро «Профсоюзная» станет электробусным. Транспорт будет останавливаться на Болотниковской улице, Варшавском шоссе, Нахимовском проспекте и одноименной станции метро. Маршрут и время останутся такими же.