Электробусы начнут ходить по маршруту т52 Москворецкий рынок — метро «Профсоюзная»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По маршруту т52 теперь будут курсировать электробусы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 14 августа маршрут № т52 Москворецкий рынок — метро «Профсоюзная» станет электробусным, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что транспорт будет останавливаться на Болотниковской улице, Варшавском шоссе, Нахимовском проспекте и одноименной станции метро.

Маршрут и время останутся такими же.

Недавно сообщалось, что еще один электробусный маршрут появился на юго-востоке Москвы. Им стал маршрут № 723 2-й Московский крематорий — Некрасовка. Он включает в себя остановочные пункты: «Метро «Новокосино», «Новокосинская улица», «Салтыковская улица», «Большая Косинская улица», «Платформа Косино», «Златоустовская улица», «Платформа Ухтомская», «Город Люберцы», «Станция Люберцы», «Инициативная улица» и «Некрасовка».