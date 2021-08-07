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Еще один электробусный маршрут появился на западе Москвы

Илья Ашуров

Город
Еще один электробусный маршрут появился на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

В столице появился еще один маршрут, по которому будут курсировать только электробусы. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 7 августа элетробусным стал маршрут № 723 2-й Московский крематорий — Некрасовка. Он включает в себя остановочные пункты: «Метро «Новокосино», «Новокосинская улица», «Салтыковская улица», «Большая Косинская улица», «Платформа Косино», «Златоустовская улица», «Платформа Ухтомская», «Город Люберцы», «Станция Люберцы», «Инициативная улица» и «Некрасовка».

— Маршрут и время работы остаются без изменений, — уточнили в пресс-службе.

Власти столицы уделяют особое внимание экологичности общественного транспорта. На данный момент Москва является лидером в Европе по числу электробусов. А к 2025 году столичный автобусный парк станет полностью электрическим.

В июле пятидесятый электробусный маршрут запустили в Москве. Маршрут № 276 стал юбилейным. Он курсирует от платформы Новогиреево до Южного Измайлова. По пути он следует через остановки «Свободный проспект», «Метро «Новогиреево», «Большой Купавенский проезд» и «Улица Чечулина».

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