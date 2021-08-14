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Назван способ определить повышенное давление на слух

Татьяна Плотникова

Общество
Назван способ определить повышенное давление на слух
Фото: pixabay.com

Повышенное артериальное давление в большинстве случаев не проявляется очевидными симптомами, пока показания тонометра не достигнут чрезмерно высоких значений.

Наиболее распространенными симптомами гипертонии медики называют головные боли, головокружение и замутненность зрения. Однако определить повышенное давление пациент может и на слух.

Многие люди, страдающие от гипертонии, рассказывают, что их сердцебиение кажется более громким, чем обычно — словно каждый удар сердца отдается в ушах. Чем выше давление, тем ярче может проявляться данный симптом.

Кроме того, людям с нарушениями артериального давления рекомендуется обратить пристальное внимание на такие проявления, как кровотечения из носа, слабость и психомоторное возбуждение, пишет Daily Mail.

Диетолог и специалист по питанию Алексей Ковальков назвал продукты, которые способны снизить артериальное давление. Эксперт отметил, что в зелени очень много микроэлементов, которые способствуют разжижению крови и более легкому прохождению по сосудам. Диетолог предложил смешать кефир с зеленью добавить немного огурца и помидора, а получившееся блюдо употреблять на ужин.

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