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Почти сотню подъездов отремонтировали в Зеленограде с начала сезона

Татьяна Плотникова

Город
Почти сотню подъездов отремонтировали в Зеленограде с начала сезона
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В рамках подготовки к зиме в Зеленограде было отремонтировано почти сто подъездов. Об этом рассказали в префектуре Зеленоградского административного округа Москвы.

Как отметил префект Зеленоградского административного округа Анатолий Смирнов, за сезон планируется привести в порядок 362 подъезда, из них почти сто уже сданы, подготовлены к сдаче еще столько же. В остальных подъездах ведутся работы.

Смирнов подчеркнул, что ремонт подъездов — это не только облагораживание внешнего вида, но и важнейший этап подготовки к зиме. Если где-то плохо закрываются входные двери или отсутствуют стекла на лестничных площадках, зимой будет отапливаться не дом, а атмосфера. Однако с подъездом в таком состоянии паспорт готовности дома к зиме подписан не будет, сообщается на официальном сайте префектуры Зеленоградского административного округа.

Более 1,5 тысячи лифтов заменили в столице с начала 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3005 лифтов.

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