Кардиолог разъяснила отличия коронавируса и погодной гипоксии

Фото: pixabay.com

Ряд симптомов коронавирусной инфекции схож с проявлениями так называемой погодной гипоксии — сниженного содержания кислорода в организме из-за погодных условий. Об этом рассказала кардиолог клиники «МедикСити», врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.

Медик отметила, что погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон.

При этом у некоторых людей учащается дыхание, могут возникать ощущение нехватки воздуха и головокружение, резкая слабость, быстрая утомляемость, одышка и даже обмороки. Некоторые из этих симптомов могут напоминать COVID-19, однако общая клиническая картина отличается.

Врач также предупредила, что в состоянии гипоксии организм особенно уязвим для инфекций, поэтому в такие моменты нужно проявлять повышенную осторожность. Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы.

Метеозависимым людям рекомендуется в периоды понижения или повышения атмосферного давления больше находиться на воздухе, в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере. Также полезна дыхательная гимнастика, рассказала Астраханцева в интервью радио Sputnik.

Мутации коронавируса привели к тому, что вирус стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию, потеря обоняния у пациентов отошла на второй план, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Главными симптомами COVID-19 теперь стали боль в горле, кишечные расстройства и насморк, а потеря обоняния ушла на второй план. Людям очень сложно самостоятельно отличить коронавирус от простуды, поэтому они не обращаются к врачу вовремя.