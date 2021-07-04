Врач объяснил, под какую инфекцию стал маскироваться коронавирус

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Мутации коронавируса привели к тому, что вирус стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию, потеря обоняния у пациентов отошла на второй план. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию, — рассказал специалист.

Тимаков добавил, что главными симптомами COVID-19 теперь стали боль в горле, кишечные расстройства и насморк, а потеря обоняния ушла на второй план. Людям очень сложно самостоятельно отличить коронавирус от простуды, поэтому они не обращаются к врачу вовремя, приводит слова инфекциониста РИА Новости.

Ранее вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма «дельта» COVID-19. По их словам, новый вариант чаще поражает желудочно-кишечный тракт и в меньшей степени затрагивает рецепторы верхних дыхательных путей.

Индийский штамм также способен проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта. Многие пациенты с коронавирусом в России стали жаловаться именно на данный симптом — в частности, люди упоминают боль в животе и диарею.