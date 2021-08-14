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МВД решило изменить билеты на теоретическом экзамене на права

Татьяна Плотникова

Общество
МВД решило изменить билеты на теоретическом экзамене на права
Фото: Вечерняя Москва

В Министерстве внутренних дел России прорабатывается вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права, рассказали в пресс-центре ведомства.

Как уточнили в МВД, изменение подходов к формированию экзаменационных билетов продиктовано необходимостью осознанного понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении автомобилем в различных дорожных ситуациях.

Это входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

В результате в ведомстве рассчитывают сместить акцент от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к их осознанному пониманию. МВД планирует представить соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение, сообщает ТАСС.

С 1 апреля 2021 года начал действовать новый административный регламент МВД, который исключает площадку в формате отдельного экзамена, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей в условиях реального дорожного движения.

За это время экзамены сдали свыше 1,1 тысячи человек, но лишь 30 процентов из них получили положительную оценку. При этом с первого раза успешно сдали экзамен только 13 процентов будущих водителей.

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