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МВД пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права

Юлия Курганова

Общество
МВД пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права
Фото: Pixabay

В МВД сообщили, что планируют пересмотреть отношения экзаменатора и гражданина, который сдает на права.

Отмечается, что будут пересмотрены конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров. О каких именно маневрах идет речь, пока не уточняется.

— Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий, — рассказал представитель ведомства.

С 1 апреля 2021 года вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

За это время по новым правилам экзамены сдавали более 1,1 тысячи человек. Но лишь третья часть из них (более 386 тысяч) получили положительную оценку, при этом с первого раза успешно сдали экзамен только 13 процентов будущих водителей (свыше 148 тысяч).

В МВД рассказали, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке, передает ТАСС.

Эксперт рассказал, как новые правила отражаются на получении водительских прав. По новым правилам тест не засчитывается, если в нем есть хотя бы одна грубая ошибка.

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