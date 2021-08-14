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«Погружение на дно»: Собчак высказалась о подкасте Бузовой про отношения

Михаил Алимов

Развлечения
«Погружение на дно»: Собчак высказалась о подкасте Бузовой про отношения
Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак послушала новый подкаст певицы и актрисы Ольги Бузовой об отношениях. По мнению журналистки, гости у ведущей подкаста очень своеобразные.

— Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурнее другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно, — прокомментировала Собчак.

Гостями подкаста Бузовой становились мужчины самых необычных профессий, которые рассказывали о своих отношениях и что от них ожидают. Среди них стриптизер, психиатр в венерологическом диспансере и проктолог. Один не хочет детей, чтобы не платить потом алименты, второй считает, что партнер должен смириться с изменами, а третий рассуждает о мужской полигамии как о нормальном явлении, считает телеведущая.

— Запуская подкаст Ольги Бузовой, я готовилась посмеяться. Так оно и получилось, только по другой причине. Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной, — отметила она.

Также Собчак призналась, что не ожидала от проекта ничего выдающегося, передает StarHit.

В июле Собчак высмеяла дворец главы ГИБДД по Ставрополью. Воруют, чтобы почувствовать себя дворянами, пожить немного в «Эрмитаже» на своих 25 сотках, — прокомментировала она видео задержания главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова по подозрению в организации преступного сообщества.

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