«Включить все, что можно»: автоэксперт дал советы по вождению во время ливня

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Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал об основных правилах вождения во время сильного дождя, среди которых снижение скорости и включение всех опознавательных знаков автомобиля.

— Нужно двигаться очень медленно, чтобы избежать аквапланирования, погружения в воду и так далее. При этом нужно включить все, что можно: противотуманные фары, противотуманный фонарь, чтобы вас хорошо было видно, — пояснил автоэксперт.

Он в эфире «Радио 1» особо отметил, что в ливень за руль лучше не садиться вообще. Если же дождь застал в пути, можно остановиться и переждать непогоду.

— Самый лучший совет — стараться в непогоду не ездить. Потому что езда в такую погоду опасна и рискованна, — сказал Виктор Похмелкин.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России об опасной погоде. По его словам, в некоторых из них будут очень сильные дожди — выпадет более 50 миллиметров осадков, дожди будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду.