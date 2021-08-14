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Синоптик предупредил жителей ряда регионов об опасной погоде

Татьяна Плотникова

Общество
Синоптик предупредил жителей ряда регионов об опасной погоде
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В нескольких регионах России в субботу и воскресенье, 14 и 15 августа, прогнозируется опасная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что 14 августа, а также ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 метров в секунду.

Кроме того, в ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 миллиметров осадков. дожди будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду.

В Краснодарском крае метеорологи предупреждают об опасности формирования смерчей над морем.

Непогода также затронет Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию с 14 по 15 августа. В этих регионах ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20-25 метров в секунду.

Сильные и опасные дожди также пройдут 14–15 августа в Эвенкийском районе Красноярского края, а днем и ночью 14 августа в Саратовской области прогнозируются ливни, грозы, ветер местами до 25 метров в секунду и крупный град, рассказал Вильфанд ТАСС.

Прошедший июль отметился во многих регионах России аномальной жарой и стал самым жарким вторым летним месяцем в мире за всю историю метеорологических наблюдений.

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