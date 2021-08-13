Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в истории

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Июль 2021 года оказался самым жарким месяцем в мире за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказали в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Во второй летний месяц года общая температура поверхности земли и океана в июле на 0,93 градуса Цельсия превысила средний показатель XX века, который составлял 15,8 градуса.

Предыдущий температурный рекорд июля была зафиксирован в 2016 году, затем рекорд повторился в 2019 и 2020 годах. Новый рекорд превышает показатели тех лет на 0,01 градуса Цельсия.

Также июль 2021 года стал самым жарким месяцем в Азии и вторым по этому показателю в Европе после июля 2018 года. В Северной Америке, Южной Америке, Океании и Африке второй месяц лета-2021 вошел в десятку самых жарких, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал об аномальной жаре, которая сохранится в ряде российских регионов на неделе с 9 по 15 августа. Температура до 36–37 градусов прогнозируется в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях. На юге и в регионах Поволжья тоже ожидается жаркая погода — температура будет достигать 39–40 градусов.