Московские школьники победили в чемпионате творческих компетенций Art Masters

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Московские школьники стали лучшими на юниорском направлении Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. Участники записали видеовизитку, выполнили теоретические и практические задания.

Всего было 24 победителя. В каждой компетенции выбрали трех лучших участников. Лучшей в компетенции «Гейм-дизайнер» стала Анастасия Никифорова, в компетенции «Режиссер монтажа (видеомонтажер)» выиграла Дарья Старичкова, а Василий Степанов победил в компетенции «Саунд-дизайнер».

— Организация юношеских конкурсов способствует повышению значимости творческих специальностей среди ребят и развитию талантов еще со школы. «Техноград» не в первый раз становится площадкой для проведения соревнований федерального уровня. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, комфортными мастерскими и лекционными залами, здесь созданы все условия для обучения и познавательного досуга молодых конкурсантов, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На конкурс было подано свыше четырех тысяч заявок. В финале встретились 40 лучших участников из более чем 30 городов России. За победу ребятам вручались денежные призы — 250 тысяч рублей за первое место, 150 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место, а также бесплатные путевки в лагерь «Артек». Поехать туда они смогут с 7 по 27 сентября.

— Мы рады, что чемпионат Art Masters дает возможность творческим ребятам со всей страны проявить себя, заявить о своем таланте и профессиональных амбициях. За прошедшие месяцы каждый участник не только прошел большой путь по раскрытию своего потенциала, но и познакомился с креативными профессиями изнутри, — рассказал директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters Борислав Володин.

В рамках масштабного проекта по развитию креативных индустрий было семь компетенций: «Гейм-дизайнер», «Художник-аниматор», «Клипмейкер», «Режиссер монтажа», «Саунд-дизайнер», «Композитор популярной музыки», «Сценарист» и «Оператор кино и ТВ», пишет официальный сайт мэра Москвы.

В начале августа сообщалось, что московские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по экономике. Соревнование проходило в онлайн-режиме с 26 июля по 1 августа. Россию также представлял школьник из Челябинской области, получивший серебряную медаль.