Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 10 тысяч волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Около 10 тысяч волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За полгода к акции «Помощники вакцинации» присоединились около десяти тысяч волонтеров. Они помогают москвичам получить прививку во множестве мест по всему городу и суммарно потратили на это более 59 тысяч часов.

Волонтеры поддерживают желающих вакцинироваться и врачей.

— Благодаря широкой сети площадок, расположенных по всей территории столицы, добираться удобно как москвичам на прививку, так и добровольцам. Кроме того, неравнодушные помощники могут выбрать мобильный пункт, часы работы которого подходят к их расписанию. Широкий выбор позволяет присоединиться к доброй помощи людям разных возрастов и профессий, — сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

На площадках вакцинации добровольцы следят за соблюдением эпидемических мер, помогают оформить документы и провожают москвичей до кабинетов и комнат отдыха. Кроме того, они общаются с горожанами и всячески подбадривают их.

Чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет без симптомов ОРВИ. Также в пунктах вакцинации можно встретить работников центров госуслуг, которые помогают желающим привиться, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле москвичам рассказали о работе волонтеров в столичных пунктах вакцинации. Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

Читайте также:
акцииМосквастоличные волонтеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте