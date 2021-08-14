Около 10 тысяч волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За полгода к акции «Помощники вакцинации» присоединились около десяти тысяч волонтеров. Они помогают москвичам получить прививку во множестве мест по всему городу и суммарно потратили на это более 59 тысяч часов.

Волонтеры поддерживают желающих вакцинироваться и врачей.

— Благодаря широкой сети площадок, расположенных по всей территории столицы, добираться удобно как москвичам на прививку, так и добровольцам. Кроме того, неравнодушные помощники могут выбрать мобильный пункт, часы работы которого подходят к их расписанию. Широкий выбор позволяет присоединиться к доброй помощи людям разных возрастов и профессий, — сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

На площадках вакцинации добровольцы следят за соблюдением эпидемических мер, помогают оформить документы и провожают москвичей до кабинетов и комнат отдыха. Кроме того, они общаются с горожанами и всячески подбадривают их.

Чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет без симптомов ОРВИ. Также в пунктах вакцинации можно встретить работников центров госуслуг, которые помогают желающим привиться, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле москвичам рассказали о работе волонтеров в столичных пунктах вакцинации. Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».