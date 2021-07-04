Москвичам рассказали о работе волонтеров в столичных пунктах вакцинации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В январе этого года в Москве стартовала волонтерская программа, в рамках которой тысячи добровольцев помогали врачам и пациентам в пунктах вакцинации. За прошедшие полгода столичные добровольцы более 30 тысяч часов оказывали помощь.

Волонтеры помогают пришедшим на вакцинацию пройти в прививочный кабинет, выдают им маски и перчатки, а также отвечают на базовые вопросы о прививке. С момента запуска программы «Помощники вакцинации» ее участниками стали более пяти тысяч волонтеров. Они имели разную мотивацию, однако каждый из них своим трудом стремится приблизить победу в борьбе с инфекцией.

Волонтер Надежда Кондратьева сама какое-то время не могла решиться на прививку от COVID-19. Однако, пройдя процедуру вакцинации, женщина решила внести и свою лепту в противодействие инфекции.

— Я решила увидеть все своими глазами: как проходит вакцинация, кто туда приходит, что говорят, как себя чувствуют. Тем более что пункт, куда меня направили, находится в таком знаковом историческом месте, как ГУМ, — сказала Кондратьева.

По ее словам, в последние время число желающих вакцинироваться значительно увеличилось и для волонтеров ГУМа наступила «жаркая пора».

Есть среди «Помощников вакцинации» и совсем юные добровольцы. Одиннадцатиклассник Арсений Бабин стал волонтером четыре месяца назад. После нескольких смен он уже сам стал собирать команды добровольцев и проводить с ними брифинги.

— Конечно же, я и сам помогаю людям: консультирую, провожаю до кабинетов вакцинации. А иногда с человеком надо просто поговорить перед прививкой, — рассказал молодой человек.

Арсений уверен, что работа волонтеров приближает возвращение столицы к нормальной жизни без масок и ограничений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты: общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.