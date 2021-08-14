Шеф-повара дали советы, которые могут облегчить работу на кухне

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Повара-любители часто допускают ошибки во время готовки, поэтому профессиональные повара рассказали, как можно облегчить работу на кухне.

Одним из главных правил на кухне является наличие острого ножа. Качественный инструмент делает процесс приготовления пищи намного приятнее. Профессионалы рекомендуют новичкам выучить слово «мизанплас». Оно содержит в себе правило подготавливать заранее и выкладывать на стол все необходимое для приготовления конкретного блюда, сообщает BuzzFeed.

Все шеф-повара имеют общий совет — для хорошего результата готовить нужно регулярно. С практикой даже сложные блюда можно будет готовить без рецепта, передает Nation news.

Шеф-повар Константин Ивлев назвал основные условия для успешного развития кулинарной России. По его мнению, прежде всего необходимо акцентировать внимание на питании в школах, увеличении количества кулинарных учебных заведений и формировании «своей», российской кухни.