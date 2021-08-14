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Перечислены травы, которые стоит освятить в Медовый Спас для здоровья и богатства

Михаил Алимов

Общество
Перечислены травы, которые стоит освятить в Медовый Спас для здоровья и богатства
Фото: YouTube / Галкин Сад

В 2021 году верующие отмечают Медовый Спас 14 августа. Этот праздник в народе называют по-разному — Маковей, Маковый или Мокрый Спас. С этого дня согласно традициям считается, что лето начинает клониться к закату, погода становится более осенней. В праздник принято освящать в церкви воду, травы и мед. Для обретения женского счастья, идеального здоровья и богатства стоит освятить несколько определенных трав. Желательно при этом собрать их самостоятельно.

Калина поможет стать красивее и подарит новые отношения. От подсолнуха можно зарядиться чистой и светлой энергией. Для защиты от болезней лучше отнести в церковь календулу, а пшеница отвечает за богатство. Веточка мяты принесет в дом гармонию и мир. Желающие иметь много мужского внимания должны запастись тирлич-травой. Если нужно примириться со злейшим врагом, подойдет донник. Маковые головки помогут избавиться от головных болей, а защиту от нечистой силы дадут веточки полыни, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что можно и категорически запрещено делать в Медовый Спас. Например, в этот период нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. Лучше не устраивать 14 августа громких вечеринок и исключить спиртное. Нельзя работать в огороде. Еще с языческих времен в этот день не рекомендуется купаться в водоемах.

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