Медовый Спас: что можно и категорически запрещено делать в этот день

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В 2021 году верующие отмечают Медовый Спас 14 августа. Этот праздник в народе называют по-разному — Маковей, Маковый или Мокрый Спас. С этого дня, согласно традициям, считается, что лето начинает клониться к закату, погода становится более осенней. Существует целый ряд вещей, которые стоит сделать в этот день и которые делать не следует.

Медовый Спас дает начало Успенскому посту у православных верующих. Он продлится до Успения Пресвятой Богородицы. В этот период нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. Лучше не устраивать 14 августа громких вечеринок и исключить спиртное. Нельзя работать в огороде. Еще с языческих времен в этот день не рекомендуется купаться в водоемах — тогда 14 августа отмечался праздник Русалии, в мутной воде можно было лишиться здоровья. Астрологи предупреждают, что в этот день Луна находится в Близнецах, поэтому лучше не принимать важных решений и ни с кем не спорить.

В Медовый Спас принято собирать мед, освящать его в церкви и угощать им соседей. В этот день можно искупать своих домашних животных и совершить различные заговоры — это поможет им благополучно пережить зиму. Можно сделать обереги и засушить лекарственные травы. Обязательно стоит сделать хотя бы одно доброе дело — помочь нуждающимся или пожилым людям.

Вот несколько народных примет, относящихся к 14 августа. Осень будет ранней, если к этому дню ласточки уже улетели в теплые края. Стоит ждать холодов, если в этот день случились заморозки. День будет ветреный? Значит следующая зима будет холодной и снежной. Сны на 14 августа часто становятся вещими. Чтобы они сбылись, их нельзя никому рассказывать. Если это был кошмар, необходимо поменять постельное белье и обязательно рассказать сон вслух — тогда он не сбудется, передает Пятый канал.

Недавно сообщалось, что более 900 пар планируют пожениться в столице на Медовый Спас. В московских отделениях ЗАГС и дворцах бракосочетания 14 августа состоится около 750 церемоний заключения брака. Еще около 200 пар предпочли заключить союз на выездных площадках города: в особняке на Волхонке, в особняке Спиридонова, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в башне «Око» в «Москве-Сити» и других местах.

Ведущие церемонии подарят молодоженам мед и поздравят их с этим знаменательным днем.