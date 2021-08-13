Более 900 пар планируют пожениться в столице на Медовый Спас

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 900 пар планируют заключить брак на Медовый Спас в Москве. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В ведомстве отметили, что столичные молодожены очень любят символичные даты. Так, в московских отделениях ЗАГС и дворцах бракосочетания 14 августа состоится около 750 церемоний заключения брака. Еще около 200 пар предпочли заключить союз на выездных площадках города: в особняке на Волхонке, в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, в башне Око «Москва-Сити» и других местах.

Ведущие церемонии подарят молодоженам мед и поздравят их с этим знаменательным днем.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году на Медовый Спас столичные молодожены также получили около 650 порций сладкого подарка, передает РИА Новости.

Число браков за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соответствующие данные ранеепредоставило Министерство юстиции Российской Федерации.

Так, в период с января по июнь 2021 года свидетельства о браке получила 367 661 пара. В прошлом году их насчитывалось 221 153.

Наибольшее количество свадеб было сыграно в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), Краснодарском крае (16 891) и Свердловской области (11 671).