Количество браков в России выросло на 40 процентов в 2021 году

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Число браков за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соответствующие данные предоставило Министерство юстиции Российской Федерации.

Так, в период с января по июнь 2021 года свидетельства о браке получила 367 661 пара. В прошлом году их насчитывалось 221 153.

Наибольшее количество свадеб было сыграно в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), Краснодарском крае (16 891) и Свердловской области (11 671).

Эксперты предполагают, что активность браков возросла из-за пандемии коронавируса, во время которой год назад нельзя было проводить массовые мероприятия.

— Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос, — отметил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

По его словам, в текущем году количество браков в России, вероятно, вернется к доковидным показателям, передает газета «Известия».

С начала 2021 года 145 столичных пар выбрали для заключения брака вечернее или ночное время. В этот период суток пожениться можно в двух местах.

Московские ЗАГСы назвали самый популярный для свадьбы возраст среди женихов и невест. За первые шесть месяцев 2021 года мужчины женились чаще всего в 30 лет, а женщины выходили замуж в 25.