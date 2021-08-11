Москвичам рассказали, где в столице можно пожениться вечером и ночью

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Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

С начала 2021 года 145 столичных пар выбрали для заключения брака вечернее или ночное время. В этот период суток пожениться можно в двух местах. Об этом в среду, 11 августа, рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Ночные церемонии ничем не отличаются от тех, что проводятся в другое время. Для многих пар ночное бракосочетания — способ зарегистрировать любовный союз без лишней суеты и необычным образом.

— Самыми популярными месяцами для регистрации брака в ночное время стали февраль, март и июнь. Наибольшее количество пар предпочитает регистрировать брак вечером с 18:00 до 21:00. Но в праздничные или популярные даты молодожены подают максимально возможное количество заявлений на регистрацию брака ночью, — рассказали в ведомстве.

Пожениться ночью можно во Дворце бракосочетания № 1, который находится в Малом Харитоньевском переулке. В 2019 году заведение перешло на круглосуточный режим работы.

В этом году ночное заключение брачного союза стало возможно и на станции метро «Маяковская». На одной из самых живописных станций метро церемонии бракосочетания проходят после закрытия вестибюлей для приема пассажиров.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале mos.ru или в отделении ЗАГС. При онлайн-подаче госпошлина составит 245 рублей, а при посещении ЗАГС — 350 рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские ЗАГСы назвали самый популярный для свадьбы возраст среди женихов и невест. За первые шесть месяцев 2021 года мужчины женились чаще всего в 30 лет, а женщины выходили замуж в 25.