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Мужчина задушил девушку в сквере на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина задушил девушку в сквере на северо-востоке Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, Лазоревый проезд Карта всех событий

Девушку задушили в сквере на северо-востоке Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.

В СМИ была информация, что мужчину заметили прохожие. Его застали на месте преступления. Он увидел подходящих людей, добежал до расположенной рядом реки, прыгнул в нее и переплыл.

В июне сообщалось о задержании мужчины, который 17 лет назад задушил двоих женщин. СК раскрыл уголовное дело. В 2004 году в квартире жилого дома, расположенного на улице Островитянова, обнаружили тела двух женщин — 39-летней матери и ее 15-летней дочери. На телах погибших были видны следы удушения.

Длительное время это дело оставалось нераскрытым. Однако в какой-то момент следователи решили проверить бывшего мужа убитой, который проживал и работал за границей. Вскоре мужчину задержали, он сознался в убийстве. Преступник рассказал, что задушил бывшую супругу и дочь во время ссоры из-за имущества, а после содеянного покинул пределы страны.

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