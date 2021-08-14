Академик Румянцев одобрил инициативу москвичей установить памятную доску Эльдару Рязанову

Фото: Из личного архива А. Румянцева

Жители юго-запада столицы выступили за создание мемориальной доски звезде отечественного кино, режиссеру Эльдару Рязанову. Идею поддержал академик РАН Александр Румянцев.

— Москвичи не просто смеются и плачут над картинами гения. Многие фильмы Рязанов снимал здесь, в ЮЗАО, поэтому жители с радостью узнают свои родные места — дома, улицы — на экране. Я полностью согласен с идеей увековечить память Эльдара Рязанова мемориальной доской, — заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Москвичи написали префекту Юго-Западного административного округа Олегу Волкову и заручились его поддержкой. Мемориальная доска будет установлена на доме № 2 улицы Эльдара Рязанова. Детский врач Александр Румянцев, тоже житель ЮЗАО, поприветствовал появление монумента.

— Эльдар Рязанов изобразил жизнь так тонко и лирично, что его фильмы стали истинно народными, мы с семьей нередко их пересматриваем. Памятная доска режиссеру поможет новым поколениям сохранить эту связь с мэтром и его искусством, — поделился главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев.

Эльдар Рязанов — советский и российский режиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер, народный артист СССР. Согласно опросу ВЦИОМ, картины Рязанова чаще других упоминаются россиянами как самые любимые. Ленту режиссера «Служебный роман» большинство респондентов назвали лучшим фильмом о карьере и работе.