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«Было так стыдно!»: Дана Борисова вспомнила самый ужасный день в школе

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Было так стыдно!»: Дана Борисова вспомнила самый ужасный день в школе
Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова с ужасом вспоминает День знаний в шестом классе. Об этом она сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Мы отдыхали с родителями на юге летом и вернулись домой впритык, 31 августа. Ехали через Белоруссию, где мама купила мне жуткое платье коричневого цвета, из какого-то жесткого материала. В нем я должна была пойти на линейку. Мне было так стыдно и обидно! Все придут модные и красивые, а я, как та бедная родственница, в отвратительном наряде, — поделилась Борисова.

По ее словам, больше это праздничное платье она не надевала.

При этом телеведущая тепло вспоминает первый класс, когда «начинается новая жизнь».

— У тебя букеты в руках, банты на голове! Ты еще не знаешь, что тебя ожидает в будущем, какая нелегкая судьба уготовлена, — сказала теледива.

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