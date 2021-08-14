«Было так стыдно!»: Дана Борисова вспомнила самый ужасный день в школе

Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова с ужасом вспоминает День знаний в шестом классе. Об этом она сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Мы отдыхали с родителями на юге летом и вернулись домой впритык, 31 августа. Ехали через Белоруссию, где мама купила мне жуткое платье коричневого цвета, из какого-то жесткого материала. В нем я должна была пойти на линейку. Мне было так стыдно и обидно! Все придут модные и красивые, а я, как та бедная родственница, в отвратительном наряде, — поделилась Борисова.

По ее словам, больше это праздничное платье она не надевала.

При этом телеведущая тепло вспоминает первый класс, когда «начинается новая жизнь».

— У тебя букеты в руках, банты на голове! Ты еще не знаешь, что тебя ожидает в будущем, какая нелегкая судьба уготовлена, — сказала теледива.