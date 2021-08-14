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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2844 человека

Михаил Алимов

Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2844 человека
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Москве вылечились от COVID-19 2844 человека. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил оперштаб Москвы.

Заразились в столице 2317 пациентов за сутки. Доставлены в больницы 617 москвичей за последние 24 часа. Из них 322 подключены к аппарату ИВЛ. Количество летальных исходов составило 57.

Общее число вылечившихся от коронавируса за время пандемии составляет 1 407 723.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2844 человекаФото: Оперштаб

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, поэтому власти города решили смягчить некоторые ограничения. Например, с 13 августа требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников отменяется. Ранее из дома работали не меньше 30 процентов работников, которые не привиты от ковида. Особенно это касалось пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

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