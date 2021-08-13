Какие ограничения из-за ковида останутся в столице после 13 августа

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В столице с пятницы, 13 августа, смягчены санитарные ограничения, действующие из-за коронавирусной инфекции. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о новых послаблениях и старых запретах, которые сохраняются для граждан мегаполиса.

На работе

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников отменяется с 13 августа. Ранее из дома работали не меньше 30 процентов работников, которые не привиты от ковида. Особенно это касалось пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Отменяется требование об измерении температуры сотрудникам организаций и предприятий в течение рабочего дня каждые четыре часа. Теперь не нужно регулярно проверять сотрудников на COVID-19: ранее тестирование проводилось не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.

При этом работодателям рекомендуется сохранять удаленку, если это возможно, без ущерба для деятельности организаций. Кроме того, руководство по-прежнему обязано проводить термометрию работников перед началом рабочего дня. Также запрещено допускать к труду сотрудников с признаками ОРВИ.

В обществе

Москвичам и гостям столицы с 13 августа разрешено посещать зоопарки, включая расположенные в них крытые павильоны — все ограничения отменены. Однако граждане, как и раньше, обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Также остается под запретом проведение массовых мероприятий. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Организаторам рекомендуют использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с июня в городе действует временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

С июля при посещении заведений общественного питания не требуется предъявлять QR-код. Однако организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов.

Уже не действует ограничение по времени работы ресторанов, кафе, баров, ночных, караоке-, боулинг- и дискоклубов и других заведений. Принимать посетителей, а также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия они могут с 23:00 до 06:00 при условии соблюдения эпидемических требований.

В конце июля власти отменили обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Как написал Сергей Собянин в блоге, пандемия коронавирусной инфекции продолжает уступать в Москве благодаря вакцинации и другим мерам профилактики. Число госпитализированных пациентов уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиком пандемии во второй половине июня.

В настоящее время в ковид-госпиталях занято менее семи тысяч коек. Такой показатель является минимальным с начала апреля 2021 года.

Кроме того, число москвичей, которые сделали прививку от COVID-19, превысило на текущей неделе 4,5 миллиона человек.