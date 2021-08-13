Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Какие ограничения из-за ковида останутся в столице после 13 августа

Марина Найденкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Какие ограничения из-за ковида останутся в столице после 13 августа
Фото: Pixabay

В столице с пятницы, 13 августа, смягчены санитарные ограничения, действующие из-за коронавирусной инфекции. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о новых послаблениях и старых запретах, которые сохраняются для граждан мегаполиса.

На работе

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников отменяется с 13 августа. Ранее из дома работали не меньше 30 процентов работников, которые не привиты от ковида. Особенно это касалось пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Отменяется требование об измерении температуры сотрудникам организаций и предприятий в течение рабочего дня каждые четыре часа. Теперь не нужно регулярно проверять сотрудников на COVID-19: ранее тестирование проводилось не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.

При этом работодателям рекомендуется сохранять удаленку, если это возможно, без ущерба для деятельности организаций. Кроме того, руководство по-прежнему обязано проводить термометрию работников перед началом рабочего дня. Также запрещено допускать к труду сотрудников с признаками ОРВИ.

В обществе

Москвичам и гостям столицы с 13 августа разрешено посещать зоопарки, включая расположенные в них крытые павильоны — все ограничения отменены. Однако граждане, как и раньше, обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Также остается под запретом проведение массовых мероприятий. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Организаторам рекомендуют использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с июня в городе действует временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

С июля при посещении заведений общественного питания не требуется предъявлять QR-код. Однако организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов.

Уже не действует ограничение по времени работы ресторанов, кафе, баров, ночных, караоке-, боулинг- и дискоклубов и других заведений. Принимать посетителей, а также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия они могут с 23:00 до 06:00 при условии соблюдения эпидемических требований.

В конце июля власти отменили обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. При этом использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Как написал Сергей Собянин в блоге, пандемия коронавирусной инфекции продолжает уступать в Москве благодаря вакцинации и другим мерам профилактики. Число госпитализированных пациентов уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиком пандемии во второй половине июня.

В настоящее время в ковид-госпиталях занято менее семи тысяч коек. Такой показатель является минимальным с начала апреля 2021 года.

Кроме того, число москвичей, которые сделали прививку от COVID-19, превысило на текущей неделе 4,5 миллиона человек.

Читайте также:
снятие ограниченийКоронавирусСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте