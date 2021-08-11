«Все не умрут, конечно»: стоит ли россиянам бояться штамма «йота»

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Новый штамм коронавирусной инфекции «йота», появившийся в США, требует наблюдения специалистов, как и другие вариации вируса. Но паниковать из-за его появления не приходится: скорее всего, он не будет таким заразным и опасным, как «дельта», да и вообще может не прийти в Россию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи-эксперты.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что ситуация с распространением «йоты» будет зависеть от ее заразности: именно это свойство позволяет конкретному штамму «обогнать» другие.

— С точки зрения контагиозности «йота», вероятно, уступает штамму «дельта». Другое существенное свойство, определяющее значение штамма, — способность уходить от вакцин. Данные этой публикации показывают, что «йота» не нейтрализуется антителами к S-белку в 0–10 процентах случаев. Это немного. Вывод: надо следить за этим и другими новыми штаммами, секвенировать как можно больше образцов, взятых у больных и носителей, — сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что гражданам нужно вакцинироваться и соблюдать несложные правила социальной гигиены, носить маски в общественных местах и по возможности избегать скопления людей.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что к новым заявлениям о высокой летальности новых вариаций коронавируса относится с недоверием. По его словам, несмотря на то что летальность «йоты» заявлена до 82 процентов, необходимо «озвучить, сколько именно человек от общего числа заболевших были инфицированы именно этим новым штаммом».

— Если новые вариации приобретают форму новых штаммов, имеющих огромное эпидемиологическое значение, то необходимо усовершенствовать тест-системы, которые позволят не просто обнаруживать коронавирусную инфекцию в организме человека, но и типировать выявленную вариацию, — сказал врач.

При этом он подчеркнул, что с появлением каждого нового штамма у медиков возникает больше вопросов, чем ответов. При этом никто не торопится оперативно доносить информацию до врачей об особенностях этих штаммов. По словам Шункова, если вариации коронавируса являются значимыми, о них говорят публично и приводят статистку по ним, то Всемирной организации здравоохранения пора создать классификацию всех существующих штаммов и разработать тактику работы в отношении них.

В свою очередь врач Тимур Пестерев рассказал, что от нового штамма «все не умрут, конечно». 82 процента летальности, которые характеризуют «йоту», — это коэффициент летальности от штамма в определенной группе населения в сравнении с показателями других штаммов.

— В определенных возрастных группах по определенным цифрам выросла летальность... Можно сказать, что она быстрее передается, чем другие мутации. Опять же, не конкретно как «дельта»-штамм, а как другие мутации. Не так страшен черт, — сказал врач.

По его словам, «йота» может вовсе не прийти в Россию. Ведь некоторые штаммы циркулируют только в определенных странах. Поэтому паниковать не нужно, подчеркнул Пестерев.

— Надо идти и вакцинироваться, — заключил собеседник издания.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.