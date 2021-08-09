«Когда вируса уже нет»: что такое постковидный синдром и когда бежать к врачу

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Постковидный синдром может появиться у переболевших людей спустя месяцы после выздоровления. При этом его проявления могут затронуть какую-либо систему организма: могут усилиться хронические заболевания или проявиться совершенно новые. В таком случае нужно обратиться за консультацией к терапевту, который назначит обследование. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали врачи.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что постковидный синдром — «сборная солянка из разных симптомокомплексов». Возникает он обычно после острой фазы заболевания, которая длится до месяца. Например, один человек может страдать не только от кашля, который и раньше был, но еще и от одышки, а у другого будут нарушения сна или депрессия, а третий заметит, что у него начали сильно выпадать волосы. При этом проявления синдрома могут возникнуть в любой системе организма.

— Люди перенесли ковид, притом в любой степени тяжести, потом у части людей какие-то симптомы сохраняются или появляются новые — либо обострение тех, что у них были до болезни, либо появление новых. Сейчас постковидный синдром — сборное понятие, которое включает в себя все проявления. Например, сердечно-сосудистые проявления, кожные, неврологические, — сказал иммунолог.

По его словам, если человек перенес ковид, а спустя время у него появляются новые симптомы или обостряются, то нужно обращаться за помощью специалиста. Самостоятельно сдавать анализы или проходить обследования не стоит: терапевт должен определить, какой доктор будет заниматься лечением того или иного заболевания, а также подберет комплекс правильных исследований.

— Первое — ковид, второе — наличие неприятных для человека, нарушающих качество его жизни любых проявлений. В зависимости от проявлений врачи назначат нужное обследование, — сказал Крючков.

Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, проявления постковидного синдрома возникают, когда вируса в организме уже нет. А медикам только предстоит выяснить, у каких переболевших инфекцией чаще и почему возникает синдром.

— И изучение факторов риска позволит делать прогноз о последствиях ковида в случае заражения отдельных групп общества. Сам коронавирус наносит мощный удар по всем системам организма, какие-то из них могут не выстоять под его натиском, так и появляются постковидные изменения. Например, если заболевший был слаб по органам дыхания, например, если у него была астма или ковид он перенес с тяжелой пневмонией, то не стоит удивляться, что в дальнейшем он будет страдать одышкой или приступами кашля, — отметил врач.

По его словам, то же справедливо для органов сердечно-сосудистой и нервной системы. Шунков посчитал, что переболевшим не стоит ходить по врачам и обследоваться на предмет постковидного синдрома, если их ничего не беспокоит. Однако при проявлении какого-то заболевания откладывать визит в поликлинику нельзя.

— Если присутствуют серьезные симптомы, такие как перебои в сердце, обмороки, головокружения, одышка и прочие, то имеет смысл обратиться за консультацией. А если сильно зацикливаться на этом синдроме, то такие симптомы могут начаться даже у тех, у кого никакого постковидного синдрома нет, — сказал Шунков.

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Врач-вирусолог Виктор Ларичев считает, что в настоящее время точных данных о влиянии того или иного штамма коронавируса на пациентов нет. Сравнить последствия разных типов заболевания можно будет в будущем.