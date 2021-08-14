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Андрей Бочкарев сообщил о начале монтажа отреставрированных панно на станции метро «Каховская»

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев сообщил о начале монтажа отреставрированных панно на станции метро «Каховская»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На реконструируемой станции «Каховская», которая войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, началась установка настенных панно. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При масштабной реконструкции главной задачей стояло сохранить исторический облик станции. Так, оригинальные панно из художественного литья на тему эпизодов гражданской войны, украшающие путевые стены «Каховской», демонтировали на период ремонтных работ и отреставрировали в мастерской. Теперь четыре элемента декора станции возвращают на свои места, — пояснил заммэра.

Он отметил, что на данный момент на станции также близятся к завершению архитектурно-отделочные работы на путевых стенах. В кассовых помещениях и вестибюлях ведутся потолочные работы.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что облицовка «Каховской» выполнена на 80 процентов.

Станции Каховской линии — «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» — полностью закрыты для комплексной реконструкции. В 2021 году «Каховская» снова начнет работу — уже в составе Большого кольца метро.

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