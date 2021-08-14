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Благоустройство острова Балчуг в Москве завершится ко Дню города

Михаил Алимов

Город
Благоустройство острова Балчуг в Москве завершится ко Дню города
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

В Москве почти завершились работы по благоустройству острова Балчуг. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Работы по обновлению четырех набережных — Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения, и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство, — приводит его слова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По его словам, месту вернули исторический облик, привели в порядок улицы и здания, а также поменяли подсветку и освещение. Кроме того, специалисты убрали провода под землю, организовали остановки с беспроводной сетью и розетками.

На территории будут высажены более 600 деревьев и 11 тысяч кустарников. По словам заммэра, в столице за десять лет отремонтировали 60 набережных. Их общая длина — 32 километра. В исторической части города набережные составят единый пешеходный маршрут от «Москвы-Сити» до Таганской площади.

Недавно Бирюков сообщил, что работы по благоустройству острова завершатся в сентябре. По его словам, работы ведутся по столичным стандартам, улицы станут комфортнее для пешеходных и велопрогулок. Кроме того, заммэра сообщил, что в нынешнем году будут приведены в порядок территории 400 объектов образования.

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