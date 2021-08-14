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«Водил невест знакомиться»: Борис Корчевников обвинил в своем одиночестве мать

Михаил Алимов

Общество
«Водил невест знакомиться»: Борис Корчевников обвинил в своем одиночестве мать
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Российский телеведущий Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, почему он все еще не женат.

Гостем программы стал артист Родион Газманов. Его откровения подтолкнули телеведущего рассказать о своих отношениях с мамой и с женщинами.

Сам Газманов рассказал, что его мать не одобрила ни одну девушку, с которой тот вступал в отношения. Корчевников заявил, что понимает гостя как никто другой. По его словам, в его одиночестве также виновата мать.

— Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор! — заявил он.

Ведущий все же был женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Пара решила расстаться в 2017 году после семи лет отношений, сообщает ФАН.

Некоторые пары в российском шоу-бизнесе, судя по предсказаниям, также ждет конец отношений. Например, астролог объяснила, почему Насте Ивлеевой и Элджею суждено развестись.

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