Диетолог назвала максимальную порцию меда в сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Максимальная порция меда в сутки не должна превышать 50 граммов при условии, что человек не употребляет в пищу обычный сахар. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, мед содержит сахара и фруктозу. По калорийности его можно отнести к сахару: в меде только на 50–60 килокалорий меньше.

— Норма потребления, которая прописана ВОЗ, — 50 граммов сахара в сутки. Считается, что лучше, если будет 25 граммов, на самом деле. Если мы отталкиваемся от этой истории, то все зависит от того, сколько вы используете обычного сахара. Если человек совершенно его не ест, то ему спокойно можно употреблять от 25 до 50 граммов меда, — сказала диетолог.

Если у человека нет диабета, лишнего веса, он не набирает вес, то суточную норму в 50 граммов можно поделить на два приема: 25 граммов сахара и 25 — меда.

— Можно спокойно добавить 25 граммов к творогу, если он пресный. Можно делать легкие перекусы с сыром рикотта. Если нет серьезных противопоказаний, сделайте «молодильное яблоко»: берете яблоко, вытаскиваете сердцевину, посыпаете немножко рубленными орехами и отправляете в духовку или просто в микроволновку на 2–3 минуты. На уже остывшее яблоко положите чайную ложечку меда, — посоветовала Дианова.

Она добавила, что мед нельзя нагревать. Это разрушает биологически активные компоненты — получится просто дорогой сахар.