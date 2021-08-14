Названы самые популярные у московских школьников спортивные секции

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские подростки чаще всего посещают футбольные секции и шахматные кружки. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Всего в городе работают более 20 тысяч спортивных секций. Из них свыше трех тысяч — футбольные, а более 2,3 тысячи готовят шахматистов.

Учащиеся секций регулярно участвуют в различных турнирах, программах и занимают призовые места. Среди них «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», первенство Москвы по баскетболу «Победный мяч», шахматный турнир «Белая ладья» и еще множество других.

В День физкультурника, который проходит 14 августа, московские Дворцы и Центры творчества подготовили праздничные мероприятия. Один из них — Центр творчества имени А. В. Косарева приглашает на дистанционную физкультминутку.

Информация обо всех мероприятиях к празднику размещена на официальных сайтах образовательных организаций и портале «Дом онлайн», передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в этот день поздравил всех любителей спорта с праздником. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все возможное.