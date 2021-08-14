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Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника

Михаил Алимов

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Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем физкультурника. Он опубликовал поздравление на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Для новичков и для тех, кто давно тренируется, мы развиваем в Москве массовый спорт. Ремонтируем и возводим новые тренажерные залы, бассейны, велодорожки, теннисные корты. Во всех округах строим футбольные поля профессионального уровня. При благоустройстве парков и районов учитываем пожелания тех, кто привык отдыхать активно — делаем спортплощадки и воркаут-комплексы. Зимой открываем лыжные трассы и катки, — перечислил мэр решения властей, которые поддерживают развитие спорта в городе.

По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия.

Также Собянин подчеркнул успехи российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что их высокие результаты мотивируют людей заниматься спортом. Недавно он поздравил российских спортсменок с золотом на Олимпиаде в Токио. Им удалось победить благодаря потрясающей стабильности, за которой стоят годы упорного труда, подчеркнул он. Марию Ласицкене, взявшую золото в прыжках в высоту, мэр назвал «умницей и королевой прыжков в высоту».

Кроме того, Собянин поддержал Дину и Арину Авериных, которые заняли второе и четвертое места в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье, а также их тренера Ирину Винер-Усманову. У них обязательно будут новые победы, несмотря на все испытания.

День Физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.

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