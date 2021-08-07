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Российские синхронистки принесли сборной 18-е золото на Играх в Токио

Илья Ашуров

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские синхронистки принесли сборной 18-е золото на Играх в Токио
Фото: Twitter / @Olympic

Российские синхронистки принесли сборной России 18-е золото на Олимпийских играх в Токио. В этой дисциплине российская команда побеждает шестой раз подряд.

Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар по итогам выступлений набрали 196,0979 балла. Второе место заняли спортсменки из Китая, в их активе 193,5310 балла. На третьем месте украинские синхронистки с результатом 190,3018 балла.

Для Ромашиной и Колесниченко это уже вторая золотая медаль на Играх в Токио. 4 августа они стали первыми в синхронном плавании в дуэтах, показав произвольную программу «Пауки».

В 16-й день Олимпиады российские спортсмены также завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников проиграли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио.

В драматичном финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. Таким образом, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов.

Всего в копилке сборной России 66 олимпийских наград: 18 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовые.

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