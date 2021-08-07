Стояновский и Красильников завоевали серебро ОИ в пляжном волейболе

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Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников проиграли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио.

Они уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 17:21, 18:21.

Красильников и Стояновский стали первыми российскими олимпийскими медалистами в пляжном волейболе, который входит в программу Игр с 1996 года.

Эта награда стала 63-й для российской команды на Играх в Токио. На ее счету — 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали.

Красильникову — 30 лет, Стояновскому — 24 года. Вместе они стали чемпионами мира в 2019 году и серебряными призерами чемпионата Европы в 2020-м. В 2017 году Красильников в дуэте с Никитой Ляминым выиграл бронзовые награды чемпионата мира, в 2016-м вместе с Константином Семеновым — серебро чемпионата Европы.

6 августа женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

По числу медалей России 5 августа удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.