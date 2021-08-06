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Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио
Фото: Pixabay

Женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

Спортсменки сразятся за золотые медали с командой Франции в воскресенье, 8 августа.

Золотую медаль в текущий соревновательный день завоевал борец вольного стиля Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 килограммов. Он одержал победу над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым. Их схватка завершилась со счетом 0:7.

Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 62 награды — 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовых.

По числу медалей России 5 августа удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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