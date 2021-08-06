Российский борец Сидаков выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио

Фото: olympic.ru

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов на текущих летних Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа.

Спортсмен одержал победу над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым. Их схватка завершилась со счетом 0:7.

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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ!

ЗАУРБЕК СИДАААААААКОВ!



Наш борец выигрывает золото в весе до 74 килограмм и приносит нашей команде 17 медаль высшей пробы!



БРАВО, Заурбек👏👏👏#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/jYAy3NsZHq — Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 6, 2021

До этого российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую награду в мэдисоне на Играх-2020. Золотая медаль гонок досталось британским спортсменкам Кэти Арчибальд и Лоре Кенни. На втором месте по итогам состязания расположились велогонщицы из Дании Амали Дидериксен и Джули Лет.

Также 6 августа россиянка Зенфира Магомедалиева выиграла бронзовую медаль по боксу в весовой категории до 75 килограммов.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.