Борец Рашидов завоевал бронзу и принес России 65-ю медаль Олимпийских игр

Фото: Twitter / @Olympic

Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. Эта награда стала 65-й в копилке сборной.

В поединке за третье место Рашидов встретился с венгерским борцом Исмаилом Мусукаевым. Россиянин одержал победу со счетом 5-0.

🥉Борец Гаджимурад Рашидов взял бронзу #Tokyo2020

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В бронзовом финале в весе до 65 кг он оказался сильнее венгра Исмаила Мусукаева

⠀#Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/RA3nGTmT2n — Олимпийские игры (@Olympic) August 7, 2021

В 16-й день Олимпиады российские спортсмены также завоевали две серебряные награды.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников проиграли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио.

В драматичном финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. Таким образом сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Всего в копилке сборной России 65 олимпийских наград: 17 золотых медалей, 25 серебряные и 23 бронзовые.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.