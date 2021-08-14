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Россиянам рассказали об опасности использования мобильного телефона во время грозы

Михаил Алимов

Общество
Россиянам рассказали об опасности использования мобильного телефона во время грозы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Человек, который разговаривает по мобильному телефону во время грозы, может стать жертвой молнии, но для этого должен присутствовать ряд факторов.

Так, если человек во время телефонного разговора находится на возвышенности рядом с металлическими объектами, которые способны сформировать электрическое поле.

Также во время звонка мобильного телефона молния может ударить в человека, если на нем мокрая одежда. По словам специалистов, разговаривать по телефону во время грозы может быть опасно. Человек теряет бдительность и может оказаться на открытой местности, где во время грозы находиться небезопасно, сообщает ФАН.

2 августа в Останкинскую телебашню во время грозы попали девять молний. В пресс-службе заявили, что сильная гроза не повлияла на работу телерадиопередатчиков башни и трансляция велась в штатном режиме.

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