Более 65 тысяч работников метро пользуются Face Pay для прохода на станции

Фото: Пресс-служба метро

Более 65 тысяч сотрудников московского метро воспользовались технологией оплаты проезда Face Pay с начала тестирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Больше 65 тысяч сотрудников метро уже пользуются технологией, они совершили около 1,5 миллиона проходов. 20 тысяч работников подрядных организаций также проходят на станции с помощью распознавания лиц — система зарекомендовала себя как надежная и удобная. Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте, — сказал заммэра, передает Интерфакс.

Максим Ликсутов добавил, что высокой скорости срабатывания системы удалось добиться благодаря расположению серверов в вестибюлях станций и их синхронизации с центральным сервером.

Он также напомнил, что с 16 августа участники тестовой группы смогут проходить по Face Pay на Арбатско-Покровской линии, а позже эксперимент будет расширен на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Для оплаты проезда через систему распознавания лиц необходимо привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и проездной.