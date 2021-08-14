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Более 65 тысяч работников метро пользуются Face Pay для прохода на станции

Василий Плиткин

Город
Более 65 тысяч работников метро пользуются Face Pay для прохода на станции
Фото: Пресс-служба метро

Более 65 тысяч сотрудников московского метро воспользовались технологией оплаты проезда Face Pay с начала тестирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Больше 65 тысяч сотрудников метро уже пользуются технологией, они совершили около 1,5 миллиона проходов. 20 тысяч работников подрядных организаций также проходят на станции с помощью распознавания лиц — система зарекомендовала себя как надежная и удобная. Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте, — сказал заммэра, передает Интерфакс.

Максим Ликсутов добавил, что высокой скорости срабатывания системы удалось добиться благодаря расположению серверов в вестибюлях станций и их синхронизации с центральным сервером.

Он также напомнил, что с 16 августа участники тестовой группы смогут проходить по Face Pay на Арбатско-Покровской линии, а позже эксперимент будет расширен на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Для оплаты проезда через систему распознавания лиц необходимо привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и проездной.

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