Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов РФ

Фото: Администрация президента РФ

Природные бедствия, обрушившиеся на несколько регионов Российской Федерации, носят сегодня беспрецедентный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 14 августа, на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

— Прежде всего, речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер, — сказал Путин, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что в настоящее время на юге России зачастую всего за несколько часов выпадает месячная норма осадков.

Говоря о лесных пожарах, Владимир Путин потребовал минимизировать урон для животного мира при борьбе с огнем. Он поставил задачу максимально постараться сохранить лесные богатства, сообщает ФАН.

Президент также заявил, что все дети из пострадавших районов, где произошли подтопления и пожары, должны своевременно пойти в школу.