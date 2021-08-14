Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов РФ

Василий Плиткин

Политика
Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов РФ
Фото: Администрация президента РФ

Природные бедствия, обрушившиеся на несколько регионов Российской Федерации, носят сегодня беспрецедентный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 14 августа, на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

— Прежде всего, речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер, — сказал Путин, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что в настоящее время на юге России зачастую всего за несколько часов выпадает месячная норма осадков.

Говоря о лесных пожарах, Владимир Путин потребовал минимизировать урон для животного мира при борьбе с огнем. Он поставил задачу максимально постараться сохранить лесные богатства, сообщает ФАН.

Президент также заявил, что все дети из пострадавших районов, где произошли подтопления и пожары, должны своевременно пойти в школу.

ПожарыВладимир Путинстихийные бедствия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте