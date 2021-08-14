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Путин: Дети из пострадавших от стихии районов должны своевременно пойти в школу

Василий Плиткин

Политика
Путин: Дети из пострадавших от стихии районов должны своевременно пойти в школу
Фото: Администрация президента РФ

Все дети из пострадавших районов, где произошли подтопления и пожары, должны своевременно пойти в школу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 14 августа, в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Глава государства также подчеркнул, что масштаб природных бедствий в некоторых субъектах РФ носит беспрецедентный характер, передает ТАСС. В первую очередь, добавил президент, речь идет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

Владимир Путин также распорядился при необходимости немедленно эвакуировать в безопасные места женщин, детей и других жителей из зон стихийных бедствий. При этом он поручил Минстрою начать работу по восстановлению жилья в регионах, пострадавших от природных ЧС, «как только позволит обстановка».

Кроме того, глава государства поставил задачу — минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами.

В Якутии пылают пожары: на этой территории зафиксировано 164 природных возгорания. Сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района в восточной части Крыма. В июне из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма.

ПожарыподтоплениеВладимир Путин
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